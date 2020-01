Österreichs Skispringerinnen feierten Rekordsieg im Team

Österreichs Skispringerinnen haben am Samstag erstmals ein Teamspringen im Weltcup gewonnen. Das gelang Daniela Iraschko-Stolz, Marita Kramer, Chiara Hölzl und Eva Pinkelnig im japanischen Zao noch dazu mit einem neuen Rekordvorsprung in der noch jungen Disziplin - 140,4 Punkte vor dem Zweiten Japan. Dem Quartett hätten am Ende auch sieben statt der absolvierten acht Sprünge locker gereicht.

Am Sonntag (8.00 Uhr MEZ) folgt für die Damen in Japan zum Abschluss noch ein zweiter Einzelbewerb in Zao, bevor die Damen am Montag nach zwei Wochen in Japan wieder die Heimreise antreten. Der nächste Damen-Weltcup folgt kommende Woche in Rasnov in Rumänien.