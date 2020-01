Vogelgrippe-Fall in Tschechien gemeldet

Nach drei Jahren ist die Vogelgrippe wieder in Tschechien aufgetaucht. Der hochansteckende Subtyp H5N8 sei in einem Kleinzuchtbetrieb in der Stadt Stepanov nad Svratkou aufgetreten, teilte die staatliche Veterinärbehörde SVS am Samstag in Prag mit. Das Virus sei wahrscheinlich durch freilebende Wasservögel eingeschleppt worden.