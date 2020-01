Dritter Wengen-Triumph für Feuz - Mayer Vierter

Der Schweizer Skifahrer Beat Feuz hat am Samstag zum dritten Mal nach 2012 und 2018 den Abfahrtsklassiker von Wengen gewonnen. Feuz hielt auf der verkürzten Lauberhorn-Strecke in 1:42,53 Minuten den Südtiroler Dominik Paris 0,29 Sekunden und Thomas Dreßen aus Deutschland (+0,31) auf Distanz und feierte seinen 13. Weltcup-Sieg, den zehnten in der „Königsdisziplin“ Abfahrt.