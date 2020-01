Überraschung beim Dolomitenlauf im Zielsprint

Lienz – Wenn sich zwei streiten, dann freut sich der Dritte. Und der hieß am Samstag im Zielstadion von Obertilliach Raul Shakirzyanov. Der Russe setzte sich beim 50. Dolomitenlauf nach 42 Kilometern im freien Stil vor dem Salzburger Sprint-Sieger Bernhard Tritscher und dem 50-km-Olympiasieger von 2006, Eugeny Dementiev, durch. „Als sprintstarker Läufer habe ich vor dem Finish mit dem Sieg spekuliert, aber einer war eben schneller“, sah es Tritscher sportlich.

Am Sonntag sind noch die „Klassiker“ gefragt. Die Strecken über 42 und 30 Kilometer führen großteils bergab, wodurch es zum schnellsten Langdistanzrennen der Welt kommen könnte. „Ein richtiges Langlauf-Highlight“, verspricht Organisator Franz Theurl. Der Start erfolgt um 10 Uhr in Heinfels und schon eine Stunde später werden die Schnellsten am Lienzer Hauptplatz erwartet.