Lebenszeichen von Telfs

Die Eishockey-Cracks von Telfs Knights sorgten am Freitagabend für eine faustdicke Überraschung. Das Schlusslicht der Tiroler Eishockey-Landesliga feierte nach einem packenden Penaltyschießen einen 4:3-Auswärtssieg beim Tabellendritten Wattens. „Es geht in die richtige Richtung“, freute sich Telfs-Präsidentin Astrid Westerthaler über den Coup. Den Erfolg des vor der Saison neugegründeten Vereins könnte man auch als Antwort auf die zuletzt kritisierte fehlende Ausgeglichenheit in der höchsten Tiroler Eishockey-Spielklasse betrachten.