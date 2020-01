Sieg und Niederlage für Wacker: Hauptsache, zweimal gespielt

Telfs – Weil der Absamer Kunstrasenplatz mit einer Schneeschicht bedeckt war, wurden die Testspiele des FC Wacker kurzerhand auf den Telfer Emat verlegt. Im ersten Spiel bezwangen die Schwarz-Grünen den SV Telfs 7:0, danach setzte es gegen den SV Wörgl eine 1:2-Niederlage. „Für uns war es wichtig, dass alle Kaderspieler 90 Minuten absolvieren konnten“, war FCW-Trainer Thomas Grumser froh, dass die Testspiel­e durchgezogen werden konnten: „Das waren zwei gute Tests, in denen wir viel umsetzen konnten, was wir uns vorgenommen hatten.“ Ein Manko war so wie im Herbstdurchgang – vor allem bei der Niederlage gegen Wörgl – die mangelnde Chancenverwertun­g.