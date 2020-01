Pkw erfasst Fußgängergruppe in Kärnten: Ein Toter, Verletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Arnoldstein in Kärnten ist am Samstag ein Fußgänger ums Leben gekommen, zwei weitere Passanten wurden schwer verletzt. Sie alle wurden offenbar von einem Pkw-Lenker erfasst, der möglicherweise auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen gekommen war. Laut ersten Informationen der Polizei dürfte es ich bei den Fußgängern um Berufskraftfahrer handeln.