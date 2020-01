ÖHB-Team verlor in EM-Hauptrunde gegen Spanien 26:30

Österreichs Handball-Nationalteam hat bei der Europameisterschaft im zweiten Hauptrunden-Spiel die zweite Niederlage kassiert. Nach dem 23:27 gegen Kroatien musste sich die ÖHB-Auswahl am Samstag vor rund 8.500 Zuschauern in der Wiener Stadthalle Spanien mit 26:30 (16:17) geschlagen geben. Weiter geht es für die Österreicher am Montag (20.30 Uhr) gegen Deutschland.