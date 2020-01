ÖHB-Team verlor in EM-Hauptrunde gegen Spanien 26:30

Nach Kroatien hat sich für Österreichs Handball-Männer bei der Heim-EM auch Spanien als eine Nummer zu groß erwiesen. Am Samstag musste sich die ÖHB-Auswahl im zweiten Hauptrundenspiel in der Wiener Stadthalle dem Titelverteidiger mit 26:30 (16:17) beugen, machte dabei aber lange Zeit gute Figur.

Die Partie in der quasi ausverkauften Wiener Stadthalle war von Beginn an ein Spektakel und zumindest eine Hälfte lang völlig offen. Als rot-weiß-rotes Prunkstück erwies sich dabei vor der Pause die Defensivabteilung, die Alex Dujshebaev und Co. das Leben zumindest schwer machte. Die schnelle Partie brachte dennoch viele Tore, Goalie Thomas Eichberger kam in den ersten 30 Minuten immerhin auf vier Paraden.