Hockey-Herren kämpfen gegen Deutschland um Hallen-EM-Titel

Österreichs Hockey-Herren-Nationalteam kämpft am Sonntag (14.30 Uhr) bei der Hallen-EM in Berlin gegen Deutschland um den Titel. Die als Titelverteidiger gestartete ÖHV-Auswahl behielt am Samstag im Horst-Korber-Sportzentrum im Semifinale gegen die Niederlande mit 5:3 (1:1) die Oberhand. Gastgeber Deutschland zog kurze Zeit später mit einem klaren 6:1-(3:0)-Erfolg gegen Russland ins Finale ein.