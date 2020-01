Owetschkin nach Dreierpack in Top Ten der NHL-Torjäger

Der russische Eishockey-Superstar Alexander Owetschkin ist mit einem Dreierpack in den Kreis der zehn besten Torjäger in der Geschichte der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL vorgedrungen. Der 34-Jährige erzielte am Samstag beim 6:4 der Washington Capitals bei den New York Islanders seine NHL-Treffer Nummer 690 bis 692.