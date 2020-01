Mit 200 km/h auf Kärntner S37 gestoppt

Zu flott und noch dazu alkoholisiert ist in der Nacht auf Sonntag ein 28-Jähriger mit seinem Pkw auf der Schnellstraße S37 von Klagenfurt in Richtung St. Veit an der Glan unterwegs gewesen. Gegen 2:15 Uhr wurde von einer nachfahrenden Streife eine Geschwindigkeit von 200 km/h festgestellt, wie die Polizei Kärnten mitteilte.