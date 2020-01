70 Tote bei Raketenangriff im Jemen

Präsident Hadi verurteilte den „feigen und terroristischen“ Angriff. Die „schändliche Tat“ der Houthi-Rebellen bestätige „zweifellos ihre mangelnde Bereitschaft“ zum Frieden, zitierte ihn die Nachrichtenagentur Saba. Die Houthi „kennen nichts als Tod und Zerstörung“ und seien „ein billiges Werkzeug“ des Iran in der Region, fügte er hinzu. Die Rakete war offenbar während der Abendgebete am Samstag in der Moschee eines Militärlagers in Marib eingeschlagen, etwa 170 Kilometer östlich von Sanaa.