Mann auf A1 im Bezirk Amstetten von Auto erfasst und getötet

Ein Mann ist am Samstag auf der Westautobahn A1 im Bezirk Amstetten von einem Auto erfasst und getötet worden. Das laut Polizei alkoholisierte Unfallopfer hatte in einer Pannenbucht einen Pkw mit moldawischen Kennzeichen verlassen, mit dem er als Mitfahrer unterwegs war. Der Rumäne (34) überkletterte die Mittelleitwand und wurde in Fahrtrichtung Wien vom Auto einer Oberösterreicherin erfasst.