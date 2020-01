Neues Leben für alte Container: Von Osttirol nach Bosnien

Dort soll die Mülltrennung eingeführt werden, wie sie in den meisten europäischen Ländern Standard ist, erklärt Martin Steiner. Der Leiter der Firma TBU Einvironmental Engineering in Innsbruck ist dafür zuständig und hat das Projekt auf die Beine gestellt. Steiner hat beruflich immer wieder in Bosnien zu tun, so kam der Kontakt zu den dortigen Behörden zustande. Auch mit dem AWV Osttirol hat Steiner schon öfter zusammengearbeitet.