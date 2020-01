Gespaltene Persönlichkeit „Salome“ im Theater an der Wien

Großteils liegt Nebel über der Szenerie, die in einer Mischung aus Festung und Art-deco-Palast das grauen Passepartout für die Herausarbeitung der im Stück angelegten Kontraste bietet. Petersen, die erst im Vorjahr ihr Rollendebüt in München feierte, ist ganz die Pubertierende, deren manisches Begehr des gefangenen Propheten Jochanaan der Versuch der Emanzipation von ihrem dysfunktionalen Elternhaus und der Frauwerdung ist. Der Blick geht hier nach innen.

Die beiden sind diesesmal die einzigen Charaktere, denen Habjan seine Puppen beiordnet. Bei Salome dient ihre Halbfigur zur Aufspaltung der Rolle in den Innen- und Außenblick. Währen die Puppe für die Projektionen der Außenwelt auf die junge Frau stehen, ist Petersen selbst der reale Kern ihrer Persönlichkeit. Bei Jochanaan hingegen dient die statische Ganzkörperfigur zur Splittung der Figur in Körper und Geist. Reuter ist als grauer Schatten abseits des Verlieses stets präsent.

Und doch erscheint der Einsatz der sonst oft magische Zusatzebenen eröffnenden Puppen diesesmal weit weniger zwingend, sondern stellt namentlich Petersen in hohen Plateauschuhen auf steiler Treppe zusätzlich vor koordinatorische Herausforderungen. Die Thematik der Persönlichkeitsspaltung bleibt hierbei nur angerissen - was sich am Ende auch in einigen Buhs für die Regie niederschlug. Unbeschwert von Puppenspiel können hingegen John Daszak als Herodes und Wagner-Ikone Michaela Schuster als Herodias bei ihrem Theater-an-der-Wien-Debüt ihre Partien frei ausagieren.