Jugendliche in Imst sollen an Zukunftslösungen mitarbeiten

Imst – Anfang 2010 nahm Unternehmensberater Konstantinos Bitsios an der Konferenz „Wachstum im Wandel“ teil, bei der sich über 500 Teilnehmer den Kopf zerbrachen, wie neue Lösungen für künftige Herausforderungen aussehen könnten. Bitsios blickte in den Saal und stellte fest, dass nicht ein Jugendlicher eingeladen war. „Wie wollen wir unsere Herausforderungen lösen, wenn wir die Jugendlichen außen vor lassen?“, fragte er sich damals. Recherchen ergaben, dass es vollkommen „normal“ war, Schüler bzw. Jugendliche zu Konferenzen oder Kongressen nicht einzuladen. Aus diesem Grund startete er die Initiative „SchülerInnen.gestalten.Wandel“. Er will diese Zielgruppe als gleichwertigen Partner miteinbinden und Skeptikern beweisen, dass es sich um Talente mit großartigen Ideen handelt.