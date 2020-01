Obmann der Wirtschaftskammer Landeck nimmt Abschied mit Wehmut

Mehr als 30 Jahre engagiert­e sich der Geschäftsführer des traditionsreichen Zammer Familienbetriebes Prantaue­r als Interessenvertreter im Wirtschaftsbund und in der Kammer. Vor acht Jahren trat er an, um als Wirtschaftskammer-Bezirksobmann die Agenden von Vorgänger Heinz Huber zu übernehmen. „Ich habe meine Aufgaben als Interessenvertreter der Wirtschaft immer als ehrenvolles Privileg gesehen“, resümiert­e er. „Es war eine spannende und intensive Zeit mit vielen tollen Begegnungen. Ich bin dankbar für diese Jahre.“

Sein besonderer Einsatz galt, so Prantauer, der Förderung und Motivation junger Leute für den Lehrberuf. „Das jährliche Berufsfestival bei uns in der Kammer und die Berufsinfotage an der Landecker Fachberufsschule sind Fixpunkte im Terminkalender geworden.“ Nicht ganz unumstritten sei die Einführung der Lehre mit Matura gewesen. „Aber ich sehe damit ein wichtiges Ausbildungsangebot und Karriere­sprungbrett für unseren Facharbeiternachwuchs.“ Mit dem Aktions­tag „Erlebniswelt Baustelle“ für Volksschulkinder und der Preisverteilung zum Wettbewerb „Tirol Skills“ möchte die Kammer vor allem Interesse an Handwerksberufen wecken. „Mit diesem Maßnahmenpaket konnten wir einen Beitrag leisten, damit die Lehrlingszahlen trotz Geburtenrückgangs wieder leicht steigen“, so Prantauer.