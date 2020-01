„Kappler Zwerge“ erobern Räume im Dorfzentrum

Kappl – Mehr als 50 Kleinkinder (eineinhalb bis vier Jahre) im Paznaun kommen heuer in den Genuss einer professionellen pädagogischen Betreuung: Galtür hat 2017 den „alterserweiterten“ Kindergarten eingerichtet, Ischgl betreibt die Krippe „Sausewind“ und die Krippe in See wurde 2019 auf den Namen „Seaberlotti“ getauft. Kappl schließlich feierte gestern die Segnung des Obergeschoßes im Dorfzentrum, wo die „Kappler Zwerge“ zu Hause sind.