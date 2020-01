Bayern nach klarem 4:0 bei Hertha neuer Liga-Zweiter

Bayern München ist nach dem ersten Spiel im Frühjahr gleich zum ersten Verfolger von RB Leipzig in der deutschen Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Der Rekordmeister setzte sich nach torloser erster Hälfte bei Hertha BSC noch deutlich mit 4:0 durch und ließ Borussia Mönchengladbach in der Tabelle einen Zähler hinter sich. Auf Leipzig fehlen auch nach der 18. Runde vier Punkte.

Thomas Müller (60.), der nach seiner Leistenoperation wieder fitte Robert Lewandowski (73./Elfmeter), Thiago (76.) und Ivan Perisic (84.) sorgten nach dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse. Coach Hansi Flick durfte sich über den vierten Sieg en suite freuen, ÖFB-Star David Alaba spielte dabei in der Innenverteidigung durch. Der Titelverteidiger zog im Titelrennen damit nach, nachdem Leipzig am Samstag auch dank eines Tores von Marcel Sabitzer mit einem 3:1 gegen Union Berlin vorgelegt hatte.

Julian Baumgartlinger hat unterdessen im ersten Frühjahrsspiel seinen ersten Saisontreffer für Bayer Leverkusen erzielt. Der ÖFB-Teamkapitän sorgte beim 4:1-Auswärtssieg bei Schlusslicht SC Paderborn zum Abschluss der 18. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga am Sonntag in der 36. Minute für das zwischenzeitliche 3:0. Auch Kevin Volland (11., 14.) und Kai Havertz (75.) trugen sich in die Schützenliste ein.