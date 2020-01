Libyen-Konferenz verpflichtet sich zu striktem Waffenembargo

Die zwölf Teilnehmer-Staaten der Berliner Libyen-Konferenz haben sich zu einer Einhaltung und stärkeren Kontrolle des Waffenembargos für das nordafrikanische Krisenland sowie einem Ende der militärischen Unterstützung für die Konfliktparteien verpflichtet. Mit diesen Beschlüssen hat der Gipfel am Sonntag Hoffnung auf ein Ende der jahrelangen Kämpfe in dem Krisenstaat geweckt.

Alle seien sich einig gewesen, „dass wir das Waffenembargo respektieren wollen und dass es stärker kontrolliert wird, als es in der Vergangenheit der Fall war“, sagte die Gastgeberin, Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel nach dem Abschluss der Konferenz in Berlin. Die europäischen Partner hätten sich bei ihren Positionen im Libyen-Konflikt deutlich angenähert. Sie habe jetzt das Gefühl, dass die Europäer näher beieinander seien als noch vor zwei Jahren, betonte Merkel bei der Abschlusspressekonferenz.

Sowohl Merkel als auch der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres betonten, dass es keine militärische Lösung des Bürgerkrieges in dem nordafrikanischen Land gebe. Darin seien sich alle Konferenzteilnehmer einig gewesen, berichteten beide übereinstimmend. Guterres rief alle Teilnehmer auf, nichts zu unternehmen, was den Weg zu einer friedlichen Lösung beinträchtigen könnte.

Russland bewertete das Treffen als nützlich und einen „kleinen Schritt nach vorn“. So würden nun beide Konfliktseiten jeweils fünf Vertreter in einen Militärausschuss entsenden, um weitere Schritte für eine dauerhafte Waffenruhe auszuloten, sagte Außenminister Sergej Lawrow der Agentur Interfax zufolge zum Abschluss der Konferenz.

Auch die EU-Kommission begrüßte die Abschlusserklärung als „wichtigen Schritt nach vorn“. Es liege jedoch noch „viel Arbeit“ auf dem Tisch, so Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Außenbeauftragter Josep Borrell. Die einzige nachhaltige Lösung für die Krise in Libyen sei ein innerlibyscher politischer Prozess unter Leitung der UNO.

Insgesamt waren 16 Staaten und Organisationen bei dem Treffen in Berlin vertreten. Pompeo, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Russlands Präsident Wladimir Putin verließen die Berliner Libyen-Konferenz bereits vor Beginn der abschließenden Pressekonferenz. Angereist waren auch der libysche Ministerpräsident Fayez al-Sarraj - er führt die international anerkannte Regierung in Tripolis - sowie dessen Gegenspieler General Khalifa Haftar, der von einer Art Gegenregierung im Osten des Landes (Tobruk) unterstützt wird. Sarraj und Haftar trafen allerdings nicht persönlich aufeinander, sie sprachen jeweils getrennt voneinander mit Merkel und dem deutschen Außenminister Heiko Maas.

Hintergrund war, dass das von islamistischen Kräften und ehemaligen Rebellen beherrschte Bündnis Fajr Libia („Libyens Morgenröte“) seine Wahlniederlage nicht anerkennen wollte und die Macht in Tripolis an sich riss. Das neu gewählte Parlament zog dagegen in den Osten und beanspruchte ebenfalls die Macht. Die Regierung Sarraj nahm 2016 in Tripolis ihre Arbeit auf. Sie entstand als Folge einer Vereinbarung über die Machtteilung in Libyen unter UNO-Vermittlung.