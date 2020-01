Arme Kinder sind bei Bildungsausgaben benachteiligt

Zu wenig Geld führt an Schulen zu großen Klassen, schlecht ausgebildeten Lehrern und Mängeln bei Lehrmaterial und Infrastruktur. Gerade die ärmsten Kinder seien bei den Bildungsausgaben benachteiligt, kritisiert das UNO-Kinderhilfswerk (UNICEF). Für die Bildung der reichsten 20 Prozent gebe es doppelt so viele Mittel wie für Kinder aus den ärmsten 20 Prozent der Haushalte.

Die UNICEF hat für das Papier, das am Montag beim Londoner Weltbildungsforum präsentiert wird, die Daten aus 42 Ländern verglichen. Nur in Dänemark, Irland, Barbados, Norwegen und Schweden werden demnach die Mittel gleichmäßig auf die ärmsten und die reichsten 20 Prozent der Schüler verteilt. In Guinea profitieren die reichsten Kinder indes neunmal so viel von öffentlichen Bildungsmitteln wie die ärmsten, in der Zentralafrikanischen Republik sechsmal so viel. Die österreichischen Daten zeigen ein geringfügiges Ungleichgewicht zugunsten der Reichsten.