Budgeterstellung der Erzdiözese Salzburg in schwierigen Kirchenzeiten

Kufstein – Sorgen bereite­t den Verantwortlichen der katholischen Kirche die explodierende Zahl der Kirchen­austritte (die TT berichtete). Nicht anders ist die Situatio­n in der Erzdiözes­e Salzbur­g mit ihrem Tirole­r Antei­l. 5405 Fraue­n und Männer haben 2019 die Glaubensgemeinschaf­t verlassen, gegenüber 4748 im Jahr 2018. Im Bundesland Salzburg waren 4240 Austritte zu verzeichnen, 1165 im Tiroler Teil der Erzdiözese. 446 Personen widerriefen ihren Austritt oder traten in die katholische Kirche ein (Salzburg 301, Tiroler Teil 117). Zahlen, die die Erzdiözese nicht einfach zur Kenntnis nehmen könne, sagt Erzbischof Franz Lackner. Er suche mit jedem Ausgetretenen den Kontakt, biete das Gespräch an. Oft werde zwar der Kirchenbeitrag als Austrittsgrund genannt, dahinter aber stehe meist eine Entfremdung in einer Zeit, in der man auch ohne Kirche und verbindlichen Glauben über weite Strecken gut leben könne, bilanziert die Kirche. „Letztlich braucht es eine neue Glaubwürdigkeit – bei der Kirche wie bei jedem Einzelnen“, ist der Erzbischof überzeugt.