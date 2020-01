Der in den USA lebende Österreicher Sepp Straka hat auf der US-PGA-Tour ein Topergebnis eingespielt. Bei dem mit 6,7 Mio. Dollar dotierten Golfturnier in La Quinta in Kalifornien erreichte der 26-Jährige am Sonntag den vierten Platz. Nach einer Schlussrunde mit 66 Schlägen (6 unter Par) hatte Straka mit dem Gesamtscore von 268 (20 unter Par) sechs Schläge Rückstand auf Sieger Andrew Landry (USA).