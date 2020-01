Schüsse vor Lokal in US-Stadt Kansas City: Zwei Tote

Vor einem Nachtklub in Kansas City im US-Staat Missouri sind zwei Menschen durch Schüsse getötet worden. Bis zu 15 weitere wurden verletzt, wie örtliche Medien in der Nacht auf Montag unter Berufung auf die Polizei berichteten. Ein Mann habe auf mehrere Personen gefeuert, die vor dem Lokal in einer Schlange auf Einlass warteten.