Straka auf US-PGA-Tour Vierter, Karriere-Hoch in Rangliste

Der in den USA lebende Österreicher Sepp Straka hat auf der US-PGA-Tour das dritte Top-Ergebnis seiner Karriere eingespielt. Der 26-Jährige beendete den mit 6,7 Millionen Dollar dotierten Bewerb in La Quinta (Kalifornien) am Sonntag als Vierter. Sein zweitbestes Resultat hievte ihn auf den 165. Platz in der Weltrangliste, sein bisheriges Karrierehoch.

Bernd Wiesberger ist nach dem achten Platz in Abu Dhabi 22. der Weltrangliste und Matthias Schwab stellte in der aktuellen Wertung vom Montag als 79. seine bisher beste Platzierung ein.

Der in Wien geborene und seit dem 14. Lebensjahr in den USA spielende Straka egalisierte in der kalifornischen Wüste sein bisher bestes Saisonresultat von Houston und holte mit 301.500 Dollar brutto das höchste Preisgeld seiner Laufbahn. Er hatte in seinem zehnten Saisonturnier erst zum dritten Mal den Cut geschafft. In seiner ersten Tour-Saison im Vorjahr war Straka beim kleineren Barbasol Championship (3,5 Mio. Dollar) Dritter gewesen.