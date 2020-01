Tauziehen um Einsatzzentrum in Oetz: Gemeinde will auch Arztpraxis inkludieren

Oetz – Das Gebäude, in dem derzeit die Freiwillige Feuerwehr Oetz untergebracht ist, ist in die Jahre gekommen, und eine Sanierung des Hauses wäre nach Ansicht von Bürgermeister Hansjörg Falkner nicht mehr rentabel: „Wir haben in den 40 Jahren seit dem Bau des Hauses nur einen kleinen Anbau gemacht und räumlich keine Kapazitäten mehr. Die Autos der Feuerwehrleute müssen im Einsatzfall teilweise auf öffentlichen Wegen parken und von den vier Einsatzfahrzeugen stehen jeweils zwei in den Garagen hintereinander.“