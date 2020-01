Positive Signale aus Fügen für Gratis-Öffiticket für Urlauber

In seiner Rede betont­e Mainusc­h, der Bau einer zweiten Zillertalstraße sei vom Tisch. „Und jeder, der was anderes sagt, spricht Blödsinn.“ Die Umfahrung Fügen wird laut Mainusch das Stauproblem nicht lösen, es brauche eine zweite Innbrücke, um den Anschluss an die Autobahn zu verbessern, und eine Stärkung des Öffi-Angebotes. Die Umlagefinanzierung des Gratis-Öffitickets per Nächtigungsabgabe hält er für vertretbar. „Diese insgesamt drei Euro zahlt man gleich mal für irgendwas.“ TVB-Obmann Ernst Erlebach forderte die Vermieter auf, die Nächtigungsabgabe nicht im Zimmerpreis zu verstecken, sondern extra auszuweisen. Das Tal erhalte eine „gewaltige Gegenleistung“, so Bürgermeister Mainusch, der appellierte: „Stehts da dahinter – das ist extrem wichtig für das Tal.“ (ad)