Überwachung am Recyclinghof in Arzl im Pitztal

BM Josef Knabl zeigt auf, dass die verrechnete Sperrmüllmenge deutlich von der tatsächlich vorhandenen Menge abgewichen war und dass dies der Grund für das Anbringen der Kamera gewesen sei. Da zufällig beim Sportplatz im Ortsteil Wald eine mit Bewegungsmelder ausgestattete Kamera frei geworden sei, habe man diese kurzerhand am Recyclinghof montiert. Dass die Überwachung wichtig sei, habe sich dann relativ rasch herausgestellt. So sei man einem Müll­entsorger an einem Wochenende auf die Spur gekommen. Eine weitere Person stehe als „Müllwühler“ in Verdacht. Wie GR Patrick Hager anmerkt, müsse das Überwachungsinstrument bei der Datenschutzbehörde angemeldet sein, und darüber hinaus sollte gewährleistet werden, dass die Mitarbeiter am Recyclinghof nicht „ausspioniert“ werden. „Mir ist es wichtig, dass die Gemeinde die elektronische Überwachung ordnungsgemäß sicherstellt und anmeldet“, stellt GR Hager klar. Er werde sich darüber bei der nächsten Gemeinderatssitzung kommende Woche in Kenntnis setzen lassen. „Weil wir in Arzl bereits einschlägige Vorkommnisse hatten, glaube ich mit Sicherheit, dass wir eine Bewilligung für eine Videoüberwachung bekommen werden. Meiner Meinung nach hätte das vor der Installierung geschehen müssen“, präzisiert Hager.