Mehr Geld für private Kinderbetreuung in Innsbruck

„Wir haben im Prinzip gesagt, dass jene, die länger offen halten, auch mehr bekommen. Das Modell hat bei den rund 100 privaten Einrichtungen Früchte gezeigt“, sagt Mayr. Insgesamt wurden die Betreuungsstunden in dem Bereich massiv erhöht: von acht Millionen auf zehn Millionen Stunden pro Jahr. „Der positive Effekt war, dass wir jetzt deutlich mehr ganztägige und ganzjährige Einrichtunge­n haben“, sagt Mayr. Dabei seien die privaten Träger (von Montessori-Konzepten bis hin zu kirchlichen Kindergärten) auch in Vorleistung gegangen und hätten jetzt 47 Wochen im Jahr und 45 Stunden die Woche geöffnet. Mehr Angebot habe mehr Nachfrage geschaffen, bilanziert die Bildungsstadträtin. Ein positiver Effekt für die Eltern. Der Budgetnachtrag soll morgen in den Stadtsenat kommen.