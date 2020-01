Favoriten in Melbourne weiter, V. Williams unterlag Gauff

Die Favoriten haben sich am ersten Tag der Australian Open keine Blöße gegeben. Angeführt von den Titelverteidigern Novak Djokovic und Naomi Osaka erreichten alle im Einsatz gewesenen Top-Ten-Spielerinnen und -Spieler die zweite Runde. Das Aus kam hingegen für Venus Williams gegen die 15-jährige Cori Gauff. Für Dennis Novak erwies sich Regen als Spielverderber, sein Match wurde vertagt.

Qualifikant Novak ist nun gegen den als Nummer 31 gesetzten Polen Hubert Hurkacz am Dienstag (01.00 MEZ/1. Match) im Einsatz, es war allerdings neuerlich Regen angesagt. Vor Turnierbeginn hatte die wegen der katastrophalen Buschbrände schlechte Luftqualität für Unsicherheit gesorgt. Der als Nummer fünf gesetzte Dominic Thiem bestreitet gegen den Franzosen Adrian Mannarino beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison am Dienstag die zweite Partie im zweitgrößten Stadion (live ServusTV), das über ein Dach verfügt.

Djokovic, Roger Federer, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini sowie Ashleigh Barty, Osaka, Petra Kvitova und Serena Williams kamen weiter, einige Gesetzte bleiben jedoch auf der Strecke. So erwischte es bei den Herren Denis Shapovalov (CAN-13) in vier Sätzen gegen Marton Fucsovics (HUN), Borna Coric (CRO-25) in drei gegen Sam Querrey (USA) und bei den Damen Sloane Stephens (USA-24) gegen die Chinesin Zhang Shuai sowie Barbora Strycova (CZE-32) ohne Satzgewinn gegen Sorana Cirstea (ROU).