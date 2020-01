Klimt-Gemälde: Mutmaßlicher Dieb in Piacenza befragt

Die Polizei der norditalienischen Stadt Piacenza hat zum zweiten Mal einen der beiden Männer befragt, die sich zum Diebstahl des am 10. Dezember wiedergefundenen Klimt-Gemäldes „Bildnis einer Frau“ bekennen. Die beiden waren bereits am Freitag vernommen worden, kurz nachdem die Echtheit des Bilds offiziell bestätigt wurde.

Die beiden Männer, die bereits wegen Kunstdiebstählen in Italien verurteilt worden waren, hatten schon vor drei Jahren Verhandlungen mit den Sicherheitskräften zur Wiederauffindung des Bildes gestartet. Die Ermittler prüfen jetzt die Glaubwürdigkeit ihrer Aussagen, berichteten lokale Medien.

Vor einigen Tagen hatte ein Journalist der Tageszeitung „Libertá“, Ermanno Mariani, einen Brief der beiden Männer aus Piacenza erhalten. Sie erklärten, sie hätten jetzt das Gemälde der Stadt „als Weihnachtsgeschenk“ zurückgegeben, da das Verbrechen verjährt sei und ihnen keine Strafe mehr drohe.

Laut Mariani wird das Klimt-Gemälde dem Kulturleben der Stadt Piacenza neue Impulse geben. Mehrere Events und Veranstaltungen seien bereits in Planung. Vorerst bleibt das Gemälde jedoch in den Händen der Staatsanwaltschaft, die weitere Ermittlungen durchführen will. Danach soll es einer Restaurierung unterzogen werden.