Magath als Flyeralarms Global-Soccer-Chef bei Admira tätig

„Ich will mit den Admira-Verantwortlichen dem Fußballsport hier Impulse geben. Wir wollen einmal um die ersten Plätze kämpfen. Das ist unser Ziel, davon bin ich überzeugt, und das werden wir angehen“, betonte Magath bei seiner Vorstellung am Montag in Wien. Stunden zuvor hatte er sich bereits in Würzburg präsentiert.