Hariri mahnt zu rascher Regierungsbildung im Libanon

Nach den erneuten gewaltsamen Protesten am Wochenende im Libanon mit Hunderten Verletzten hat der nach wie vor interimistisch im Amt befindliche Ministerpräsident Saad al-Hariri eine rasche Regierungsbildung gefordert, um das Land vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Der Libanon müsse aus dem Teufelskreis, der nicht nur die Wirtschaft sondern auch die Sicherheit belaste, herauskommen, so Hariri.

Die Lage hat zu gestiegenen Preisen und Kapitalflucht geführt. Die nationale Konsumentenschutzorganisation teilte am Montag mit, die Preise seine in den vergangenen Monaten über 40 Prozent gestiegen, so stark wie nie zuvor in der Geschichte des Libanon.