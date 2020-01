Norwegens Regierung zerbricht im Streit um IS-Rückkehrerin

Norwegens Mitte-Rechts-Regierung ist auseinandergebrochen. Die rechtspopulistische Fortschrittspartei FrP kündigte am Montag an, sich aus dem Regierungsbündnis zurückzuziehen. Hintergrund seien Differenzen um die Rückkehr einer mutmaßlichen IS-Anhängerin aus Syrien, sagte FrP-Chefin Siv Jensen.

Am späten Freitag war die 29-jährige mutmaßliche IS-Anhängerin mit ihrem Sohn und ihrer Tochter nach Norwegen zurückgekehrt. Sie sitzt seither in Untersuchungshaft. Die Frau wurde in Pakistan geboren, wuchs aber in Norwegen auf. „Wir hätten die Kinder willkommen heißen können, aber wir gehen keine Kompromisse mit Menschen ein, die sich an terroristischen Organisationen beteiligt haben“, sagte Jensen nun auf einer Pressekonferenz. Solberg ergänzte später, die norwegische Regierung habe mehrere Optionen geprüft. Es sei allerdings unmöglich, nur die Kinder der Frau zurückkehren zu lassen.