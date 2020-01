Noch keine Entscheidung zu Libyen-Engagement getroffen

Die EU-Außenminister haben noch keine Entscheidung über ein mögliches Engagement bei der Überwachung eines Waffenstillstands und eines Waffenembargos in Libyen getroffen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell werde bis zum nächsten Treffen Mitte Februar weitere Gespräche führen und das Thema dann wieder auf die Tagesordnung setzen, sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) am Montag.

„Es wird ein breites Instrumentarium debattiert werden, was die Europäische Union tun kann“, sagte Maas. „Dafür müssen aber erst die Voraussetzungen in Libyen geschaffen werden. Die haben wir noch nicht.“ Die Hauptaufgabe liege nun beim UN-Sondergesandten Ghassan Salamé, der möglichst noch diese Woche die Konfliktparteien in Libyen an einen Tisch bringen soll, um einen dauerhaften Waffenstillstand zu vereinbaren.