Demjanjuk laut Historiker nicht ganz sicher identifiziert

Das Berliner Dokumentationszentrum Topographie des Terrors hatte in einer Einladung zur Präsentation der Fotos am 28. Jänner erklärt, bei den Fotos handele sich um Demjanjuk. In der Mitteilung hieß es: „Die Bilder geben detaillierte Einblicke in das Vernichtungslager Sobibor und zeigen erstmals auch den 2011 in München verurteilten Trawniki-Mann Iwan Demjanjuk auf dem Lagergelände im deutsch besetzten Polen.“