Buchautorin Wiesinger will keine Wutlehrerin sein

Nach ihrem Erstlingswerk über Integrationsprobleme an Wiener Schulen im Zusammenhang mit dem Islam von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) als Ombudsfrau ins Ministerium geholt, machte sie sich dort nach einem Jahr mit einem unangekündigten zweiten Buch unbeliebt. „Die Parteilinie scheint wichtiger zu sein als wirkliche Hilfe für die Schüler“, lautet Wiesingers Resümee nach einem Jahr samt Zuhörtour und zahlreichen Gesprächsterminen.

Primär im Ziel ihrer Kritik stand das Kabinett im Bildungsministerium: Dort habe man kein Interesse an einer weisungsfreien und unabhängigen Ombudsstelle gehabt und habe sie ständig kontrollieren wollen. „Meine Arbeit sollte ausschließlich die politischen Positionen der Volkspartei untermauern“, so ihr im Buch geschilderter Eindruck. Folge: Knapp vor Ende ihrer befristeten Tätigkeit wurde sie freigestellt.

In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo.

Sie habe das Buch mit dem Untertitel „Wie Parteipolitik unsere Schulen zerstört“ geschrieben, weil das Thema in ihren vielen Gesprächen mit Lehrern und Schulleitern derart dominant gewesen sei, schildert Wiesinger. Es sei als das große Problem neben mangelnder Integration vor allem muslimischer Schüler, immer schlechteren Deutschkenntnissen und Strukturproblemen gewesen. „Als offensichtlich wurde, dass das Ministerium kein Interesse an einer unabhängigen Ombudsstelle hatte, habe ich mich entschieden, die parteipolitische Einflussnahme in einem persönlichen Buch zu verarbeiten. Nur wenn man den Bericht und das Buch liest, erhält man ein vollständiges Bild.“