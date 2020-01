Libyen: Österreich gegen Wiederaufnahme von Mission „Sophia“

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat sich am Montag in Brüssel gegen eine Wiederaufnahme der EU-Mittelmeermission „Sophia“ ausgesprochen. Es sei wichtig, dass es kein Wiederaufleben einer „Seenotrettungsmission“ gebe, „die einen Pullfaktor darstellen würde“, sagte Schallenberg nach dem EU-Außenrat. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte sich zuvor klar dafür ausgesprochen.

Sollte es eine neue EU-Mission geben, „wäre das eine völlig neue Mission mit neuem Fokus und neuer Ausrichtung“, so der Minister. Bei dem EU-Außenrat stand der Libyen-Konflikt im Vordergrund. Es habe sich „starke Unterstützung“ für die Ergebnisse der Berliner Libyen-Konferenz gezeigt, berichtete Schallenberg. 16 Staaten und Organisationen hatten sich am Sonntag darauf geeinigt, internationale Anstrengungen zur Überwachung des bereits seit 2011 bestehenden UNO-Waffenembargos zu verstärken.

Man müsse nun sehen, ob aus der Waffenruhe auch ein „wirklich nachhaltiger Waffenstillstand wird“, sagte Schallenberg dazu. Es bedürfe des Engagements der Internationalen Staatengemeinschaft, aber auch das Engagement der Konfliktparteien selbst. „Es muss auch in Libyen selber einen Willen geben, hier zu einem nachhaltigen politischen Prozess zu finden“, so der Außenminister.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sprach sich am Montag im Rahmen des Ministertreffens klar für eine Wiederaufnahme der Mission aus. Die Nutzung der bestehenden EU-Mission sei die schnellste Möglichkeit für Europa zu handeln, hieß es. Eine neue Mission würde demnach sehr viel mehr Planung in Anspruch nehmen. Er sah auch Unterstützung anderer Mitgliedstaaten für seinen Plan. Die EU-Außenminister hätten bei ihrem Treffen in Brüssel ihren „politischen Willen“ dazu gezeigt und „niemand war dagegen“, so Borrell.