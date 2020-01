Toter und Schwerverletzter bei Verkehrsfall in OÖ

Einen Toten und einen Schwerverletzten hat am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall in Oberösterreich gefordert. Nahe der Donauschlinge Schlögen - im Bereich der Ortschaft Mitterberg (Bezirk Grieskirchen) - kollidierten in einer unübersichtlichen Kurve zwei Männer mit ihren Pkw. Ein 29-Jähriger starb an der Unfallstelle, ein 36-Jähriger wurde mit schweren Verletzungen ins Spital eingeliefert.