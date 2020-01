Fall der isolierten Familie in Ruinerwold kommt vor Gericht

Rund drei Monate nach der Entdeckung einer isolierten Familie auf einem holländischen Bauernhof kommt der Fall am Dienstag in einer ersten öffentlichen Anhörung vor Gericht. Ein 67-jähriger Niederländer soll sechs seiner Kinder neun Jahre auf dem Hof in Ruinerwold festgehalten und misshandelt haben. Dem 58-jährigen Österreicher Josef B., er war der Hofmieter, wird Freiheitsberaubung vorgeworfen.