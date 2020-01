Weltwirtschaftsforum beginnt in Davos

In Davos beginnt am Dienstag die 50. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF). Die Auftaktrede hält US-Präsident Donald Trump. Bereits zuvor will sich die Aktivistin Greta Thunberg in einer Diskussionsrunde zum Klimawandel äußern. Am Nachmittag nimmt die 17-jährige Schwedin an einer weiteren Debatte teil. Bundeskanzler Sebastian Kurz wird am Donnerstag und Freitag teilnehmen.