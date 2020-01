Ire Bennett gewann Down-Under-Auftakt

Der Ire Sam Bennett hat am Dienstag die erste Etappe der Tour Down Under für sich entschieden. Der Deceuninck-Neuzugang gewann beim World-Tour-Auftakt in Australien im Sprint vor dem Belgier Jasper Philipsen (Emirates) und seinem ehemaligen Bora-Teamkollegen Erik Baska (SVK). In der Gesamtwertung führt Bennett vor der zweiten von sechs Etappen vier Sekunden vor Philipsen.