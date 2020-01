Stell dir vor, es ist Oper und der Dirigent taucht nicht auf

Wien, Innsbruck – Die Wiener Staatsoper ist nicht irgendein Musentempel, sondern ein Prestigeobjekt österreichischer Kulturvermittlung. Vor personellem Ungemach ist aber auch diese noble Adresse an der Ringstraße nicht gefeit. Stardirigent Valery Gergiev war am Sonntag für Wagners Oper „Lohengrin“ in der Staatsoper gebucht. Allein, der Russe tauchte nicht rechtzeitig auf. Er hat den Ruf, gerne in letzter Sekunde aufzukreuzen. Auch zum „Lohengrin“-Dirigat am 16. Jänner war er mit Verspätung erschienen: Stau auf der Autobahn. Damals wartete man die Ankunft des Maestro geduldig ab. Am Sonntag statuierte Direktor Dominique Meyer hingegen ein Exempel: Er bat ersatzweise Michael Güttler ans Dirigentenpult.