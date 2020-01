Dablander lud zum Neujahrsempfang: Silz mit satten Investitionen

Neben Livemusik und einem Büffet fehlte auch die Neujahrsansprache des Dorfchefs nicht, in der dieser einen Rück- und Ausblick auf die Geschehnisse der Gemeinde warf: Die größte Herausforderung in finanzieller Hinsicht war im vergangenen Jahr die Errichtung des neuen Kindergartens, der im Frühjahr bezogen werden wird. „Für die Baukosten von 3,6 Millionen Euro plus Ankauf des circa 3000 m² großen Grundstückes musste erstmals in meiner Amtszeit ein Darlehen von 1,5 Millionen Euro aufgenommen werden“, ging Dablander näher auf die Kosten ein.