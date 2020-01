Hauser (FPÖ) leitet wieder Tourismusausschuss im Parlament

St. Jakob, Wien – Der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser ist wiedergewählt: Er bleibt auch nach dem Regierungswechsel zu Türkis-Grün Obmann des Tourismusausschusses im österreichischen Parlament. „Der Ausschuss hat 26 Mitglieder, die Wahl fiel einstimmig auf mich“, so Hauser, der als einziger Osttiroler im Nationalrat vertreten ist. Ausschuss-Obmann ist der Deferegger seit 2013. Er wolle sich weiterhin für Entlastungen im Tourismus einsetzen und den ländlichen Raum stärken, erklärt Hauser in einer Aussendung. (TT, co)