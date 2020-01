Neues MRT-Gerät in Wörgl: Keine Platzangst in der Röhre

Als in seiner Praxis in der Privatklinik Kursana kürzlich die Neuanschaffung eines MRT anstand, entschied er sich deshalb für ein hochmodernes Gerät der Firma Philips, das nicht nur durch einen geringen Helium-Verbrauch auffällt. Es hält auch die Platzangst in Schach. Heinzle verfügt damit eigenen Angaben zufolge als einer der Ersten in Europa über eine Röhre, in der man dank einer Spiegellösung während der Untersuchung einen Film anschauen kann. „Das schafft vor allem für Kinder eine angenehme Atmosphäre und die Zeit vergeht wie im Flug“, sagt der Wahlarzt. (thm)