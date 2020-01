EU-Mandatarin Gamon: „Im Pakt fehlt pro-europäische Handschrift“

Sie waren im Nationalrat, nun sind Sie im EU-Parlament. Was ist anders?

Claudia Gamon: Das Parlament in Österreich ist kein Arbeitsparlament. Wir haben es hier oft mit dem Abnicken von Regierungsvorlagen durch die Regierungsparteien im Nationalrat zu tun. Im EU-Parlament ist man als einzelner Abgeordneter viel stärker in der Verantwortung.

Die NEOS waren das Zünglein an der Waage im Nationalrat. Das sind sie jetzt nicht mehr. Enttäuscht Sie das?

Gamon: Wir haben erst recht bei der türkis-grünen Regierung eine enorme Verantwortung in der Opposition. Ein Regierungsprogramm kann man danach beurteilen, was darin steht. Man muss auch darauf aufmerksam machen, was nicht darin erwähnt wird. Das sind Themen, die aus taktischen Gründen umschifft wurden. Man merkt es immer wieder: Es braucht eine Opposition, die die Regierung kontrolliert und auch Dinge einfordert, die absolut notwendig sind – wie im Pensions- und Bildungsbereich.