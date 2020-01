U-Ausschuss: SPÖ befürchtet Anschlag auf Demokratie

Die SPÖ ist besorgt, dass die Koalition den anstehenden U-Ausschuss zur Casinos- und Ibiza-Affäre verzögern könnte. In einer Pressekonferenz am Dienstag warnte der stellvertretende Klubchef Jörg Leichtfried vor einem Anschlag auf die parlamentarische Demokratie. Die Grünen drohten, von der Aufdecker- zur Zudecker-Partei zu werden.

Auch NEOS befürchten, dass die Regierungsfraktionen den Ibiza/Casinos-U-Ausschuss blockieren könnten. Besonders enttäuscht ist Parteichefin Beate Meinl-Reisinger, dass sich die Grünen offenbar „zum Mittäter“ des ÖVP-“Machtrausches“ machen ließen. Meinl-Reisinger ging aber Dienstag in einer Pressekonferenz davon aus, dass der U-Ausschuss demnächst in weiten Teilen startet.

Die FPÖ will dem anstehenden U-Ausschuss keine Steine in den Weg legen. Man stehe immer auf der Seite des Minderheitenrechts, betonte Wissenschaftssprecher Martin Graf am Rande einer Pressekonferenz am Dienstag. „Wir werden keine Initiative blockieren, damit der U-Ausschuss Fahrt aufnehmen kann.“