Brennerautobahn (A13) führt Geisterfahrer-Statistik an

Wien, Innsbruck – Einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Jahr 2018 weist die Ö3-Geisterfahrerstatistik für das vergangene Jahr aus. So gingen im Vorjahr 417 Geisterfahrer-Meldungen on Air – das sind um 47 Meldungen mehr (12,7 Prozent) als im Jahr zuvor. Insgesamt gab es nach Angaben des Innenministeriums acht Unfälle, an denen Geisterfahrer beteiligt waren, sieben davon mit Personenschaden. Eine Person wurde dabei getötet, sieben Personen schwer, fünf Personen leicht verletzt.

Im Bundesländer-Ranking führt erstmals seit 2015 Niederösterreich (101 Meldungen) vor der Steiermark (93). Kärnten (54) belegt erstmals seit 2006 den dritten Rang. Dahinter liegen Oberösterreich (50), Salzburg (48) und Tirol (41 Meldungen), erst danach kommen mit großem Abstand, ex aequo Wien, Vorarlberg und das Burgenland.Deutliche Anstiege verzeichnen Niederösterreich und Salzburg, auch in der Steiermark, in Kärnten und in Wien sind Meldungen häufiger geworden. Zurückgegangen sind die Zahlen hingegen in Oberösterreich, Vorarlberg, Tirol und im Burgenland, am deutlichsten noch in Oberösterreich.